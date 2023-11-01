عبر رفح.. المباشرة بنقل جرحى غزة الى مصر (صور)

السومرية نيوز - دوليات



تداولت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، صورا لفتح معبر رفح ونقل 80 جريحاً من قطاع غزة إلى مصر بواسطة سيارات الإسعاف، لأول مرة منذ 25 يوما على غلق المعبر.

أدناه الصور:

