خروج المئات من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر عبر معبر رفح

وقال المصدر الذي لم يذكر اسمه، إن "ما يصل إلى 500 شخص من حاملي جوازات السفر الأجنبية سيدخلون مصر من غزة عبر معبر رفح الحدودي اليوم الأربعاء بعد التوصل إلى اتفاق لفتح المعبر".وأضاف المصدر أن "نحو 200 شخص ينتظرون على الجانب الفلسطيني من الحدود منذ صباح اليوم".وقال مصدر ثان مطلع على الاتفاق وعمليات الإجلاء إن "هناك قائمة تضم ما يصل إلى 500 شخص سيغادرون قطاع غزة لكن من غير المتوقع أن يخرجوا جميعا اليوم".وقال مصدر مطلع في وقت سابق إن "خروج حاملي الجوازات الأجنبية تم بوساطة قطرية".وأوضح المصدر أن قطر "توسطت في اتفاق بين مصر وإسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية للسماح بحركة حاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المصابين بجروح خطيرة خارج قطاع غزة المحاصر".وعلى صعيد متصل نقلت قناة القاهرة الإخبارية في بث مباشر مشاهد تظهر سيارات إسعاف تدخل معبر رفح مع ترقب نقل 81 مصابا فلسطينيا الأربعاء إلى مستشفيات مصرية، بحسب مسؤولين مصريين وفلسطينيين.