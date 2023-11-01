الجيش الإسرائيلي يكشف عن حصيلة قتلاه في حربه على غزة

غير أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن "أسماء تسعة جنود ممن قتلوا في مواجهات في شمال قطاع غزة أمس الثلاثاء، وسط العملية البرية المستمرة للجيش الإسرائيلي، كما كشف عن أعمارهم وأماكن إقامتهم".وفي وقت لاحق تم الإعلان عن "مقتل 12 جنديا، ليرتفع إجمالي الجنود الذين قتلوا خلال معارك يوم أمس الثلاثاء إلى 15 جنديا".وأعلن الجيش الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، عن "اسم 3 قتلى جدد ممن قتلوا في المعارك الدائرة منذ الثلاثاء".وبذلك يرتفع عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين إلى 330 جنديا، بحسب إحصائيات الجيش الإسرائيلي.كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي عن "إصابة 4 جنود بجروح خطيرة، وقال إن جنديين من الكتيبة 77 وثالث من كتيبة تسابار وجندي آخر من كتيبة روتم أصيبوا بجروح خطيرة، بحسب صحيفة جيروزليم بوست الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية.