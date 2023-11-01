هذه مجرد أحدث الفظائع.. الأمم المتحدة تدين قصف إسرائيل لمخيم جباليا

وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث في بيان: "هذه مجرد أحدث الفظائع التي لحقت بسكان غزة حيث دخل القتال مرحلة أكثر رعبا، مع عواقب إنسانية مروعة بشكل متزايد"، موضحا "يبدو العالم غير قادر وحتى مترددا في التحرك" لوضع حد لهذه الحرب".وكانت وزارة الداخلية في غزة قد قالت في وقت سابق إن "العدد الأوليّ لضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا، أمس، يقدَّر بنحو 400 قتيل وجريح، معظمهم من النساء والأطفال".أدت موجة من الغارات الجوية الإسرائيلية، على مخيم جباليا إلى تسوية مبان سكنية بالأرض، بينما تركت حفرا في الأرض.