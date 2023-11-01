بعد أحداث غزة.. دعوة لعقد مؤتمر دولي بشأن فلسطين

ونقلت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء على موقعها الرسمي عن وانغ يي قوله خلال أتصال مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد: في الجلسة الاستثنائية الطارئة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تبنت الأغلبية الساحقة قرارا يدعو إلى إقامة هدنة إنسانية فورية، وهو ما يعكس الصوت الحاسم للمجتمع الدولي.وأضاف: تؤيد الصين عقد مؤتمر سلام دولي واسع النطاق يتمتع بصلاحية وفعالية أكبر، في أقرب وقت ممكن لإعادة القضية الفلسطينية إلى مسار حل الدولتين".وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أن الوضع في قطاع غزة يزداد سوءا يوما بعد يوم، وأن عدد الضحايا المدنيين يتزايد.وقال وانغ يي: "لا يمكن لأي دولة مسؤولة تتمتع بحس أخلاقي أن تسمح باستمرار هذه المأساة".وأشار إلى أن الصين تتولى رئاسة مجلس الأمن منذ نوفمبر الماضي، وتخطط للتنسيق مع كافة الأطراف، خاصة الدول العربية.وأضاف وانغ يي أن بكين ملتزمة بالدفاع عن العدالة، وتحقيق التوافق، وبذل جهود متواصلة لوقف التصعيد، وحماية المدنيين، وتلطيف الوضع الإنساني، وإرساء أسس السلام.