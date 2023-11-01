قصف عنيف يستهدف محيط مستشفى القدس في غزة

وقالت الجمعية في بيان: "منذ أكثر من ساعتين يشهد محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى في غزة، قصف عنيف وانفجارات قوية وحالة من الهلع والرعب تعيشها الطواقم العاملة والمرضى وأكثر من 14 ألف نازح".كما أفاد شهود عيان من شمال غزة، أنه "لا تزال أصوات الاشتباكات العنيفة والانفجارات تسمع بشكل واضح على محاور مختلفة في المكان".ويشهد حي الكرامة غارات إسرائيلي ضخمة يتخللها اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة هناك.وأفادت مصادر طبية، بانتشال 3 جثث و11 اصابة من قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة عنبر في شارع الهوجا وسط مخيم جباليا شمالي القطاع.