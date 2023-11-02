الكشف عن "أرقام صادمة" تخص مستشفيات غزة

وأكد تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي بجنيف: "حتى الآن، أكدت منظمة الصحة العالمية وقوع 237 هجوما على المرافق الصحية، بما في ذلك 218 في الأراضي الفلسطينية و19 هجوما في إسرائيل"، معتبرا أن "الهجمات على المرافق الصحية انتهاكا للقانون الإنساني الدولي".وأضاف تيدروس أنه "منذ 7 أكتوبر، صدرت أوامر لـ 23 مستشفى في غزة وشمال قطاع غزة بإجلاء مرضاها، على الرغم من أن الإخلاء القسري في هذه الظروف سيهدد حياة المرضى".كما أوضح: "إن مثل هذه التصرفات في غزة تسفر عن تعريض الأطفال والرضع للخطر الشديد ، إن مطالبة هؤلاء المرضى بالتحرك تضعهم والعاملين الصحيين في وضع يائس، وفي معظم الحالات، إذا ما اضطروا إلى ذلك.. لا يوجد مكان يذهبون إليه".ومع دخول الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع ضحايا القصف المتواصل إلى 9061 شهيداً و32000 مصاب.