الأمم المتحدة: الشعب الفلسطيني يتعرض للإبادة الجماعية في غزة

وقال الخبراء، وبينهم عدة مقررين خاصين بالمنظمة الدولية، في بيان: "مقتنعون بأن الشعب الفلسطيني عرضة لخطر جسيم للإبادة الجماعية".ونقلت رويترز عن الخبراء: "نطالب بوقف إنساني لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات إلى الأشد عوزا".وفي وقت سابق الخميس، اعتبرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان أن "القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة "قد يرقى إلى جرائم حرب".وجاء في منشور للمفوضية على منصة "إكس" أنه "نظرا للعدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار بعد الضربات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جديّة من أن هذه هجمات غير متناسبة يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب".