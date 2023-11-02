البيت الأبيض يكشف موقف بايدن من انتهاك القانون الإنساني في غزة

وخلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض، لفت الصحفيون الانتباه إلى أن بايدن، في تصريحاته، كثيرا ما يدعو إسرائيل إلى الالتزام بـ"قوانين الحرب الدولية"، وأن الجانب الإسرائيلي لا يلتزم بهذه القوانين.وأجاب كيربي: "لا.. واشنطن تتوقع من إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لتقليل الخسائر في صفوف السكان المدنيين في غزة".ويواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضغوطا وتحذيرات متزايدة، داخل الحزب الديمقراطي، بسبب دعمه لإسرائيل، كما أكد المجلس الإسلامي الأمريكي وبعض نشطاء الحزب الديمقراطي إنهم سيمتنعون عن التصويت لصالحه، ما لم تتخذ واشنطن خطوات فورية لوقف إطلاق النار في غزة.هذا واعتبر خبراء الأمم المتحدة أن الفلسطينيين معرضون لخطر الإبادة الجماعية وحملوا حلفاء إسرائيل "أيضا مسؤولية ما يحدث"، ودعوا إسرائيل وحلفاءها إلى "الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار".