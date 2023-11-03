ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 23

ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء العسكريين الأربعة، وهم النقيب بيني فايس، 22 عاما، قائد فصيلة في الكتيبة 195، اللواء 460، والرقيب أول (احتياط) أوريا ماش، 41 عاما، من الكتيبة 52، اللواء 401، والرقيب أول (احتياط) يوناتان يوسف براند، 28 سنة (الكتيبة 52، اللواء 401) والرقيب أول (احتياط) جيل بيشيتس، 39 سنة، سائق دبابة في الكتيبة التاسعة، اللواء 401.كما أفاد الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة بإصابة اثنين من عناصره بجروح خطيرة خلال العمليات في غزة.بذلك ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 23 حالة وفاة مؤكدة بينها ضابط كبير، منذ بدء العملية البرية في غزة قبل 7 أيام، فيما أصيب عدد من العسكريين بجروح، بينهم حالات خطيرة.ووصل إجمالي القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي الذين سمح بنشر أسمائهم منذ 7 أكتوبر إلى 338 قتيلا.