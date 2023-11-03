الإمارات: خطر اتساع الحرب في غزة إقليميا حقيقي

وقالت وزيرة الدولة نورة الكعبي في مؤتمر سياسي في العاصمة أبوظبي "بينما نواصل العمل لوقف هذه الحرب لا يمكننا أن نتجاهل السياق الأوسع وضرورة خفض درجة حرارة المنطقة التي تقترب من نقطة الغليان"، مؤكدة أن الشرق الأوسط يواجه اختبارا حاسما.وتابعت "خطر الامتداد إقليما والمزيد من التصعيد حقيقي، فضلا عن خطر استغلال الجماعات المتطرفة للوضع لتعزيز أيديولوجيات من شأنها أن تبقينا عالقين في دوامات من العنف".وأشارت الكعبي، إلى أن "الصراع هو نتاج عقود من الفشل في تحقيق تقدم نحو أفق سياسي ينهي الاحتلال ويحقق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين".