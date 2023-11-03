قلق اممي بسبب إعادة 4000 عامل فلسطيني ومريض إلى غزة

وأشارت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إليزابيث ثروسيل، اليوم الجمعة، إلى عدم وجود منازل، على الأرجح، ليعود إليها هؤلاء العمال، فيما يواجهون مخاطر كبيرة جرّاء الحرب الدائرة في القطاع.وقالت للصحافيين في جنيف: "فهمت أن بين هؤلاء الأشخاص الذين تتم إعادتهم عمالاً فلسطينيين ومرضى كانوا في المستشفيات، اعتُقلوا في أعقاب السابع من تشرين الأول/أكتوبر".وقبل اندلاع الحرب الأخيرة، كان حوالي 18500 من أهالي غزة يحملون تصاريح عمل إسرائيلية، بحسب "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" (كوغات)، وهي هيئة إسرائيلية مسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية.وقالت ثروسيل: "نشعر بقلق بالغ من أن 4000 عامل فلسطيني ومريض في المستشفيات اعتُقلوا من دون أساس قانوني كافٍ في منشآت عسكرية بعدما سحبت إسرائيل تصاريحهم".وأشارت ثروسيل إلى "تقارير مقلقة عن إعادة البعض إلى غزة، رغم خطورة الوضع هناك".وأضافت: "لا نعرف إلى أين على وجه الدقة؟ على الأرجح لم يتضح إن كانت لديهم منازل حتى ليتوجّهوا إليها، والوضع صعب وخطير إلى حد كبير".