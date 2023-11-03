استهداف قاعدة أمريكية في سوريا

وجاء في بيان صادر عن "المقاومة"، "استهدف مجاهدو المقـاومة الإسـلامية فـي العراق، قـاعـدة الاحتلال الأمريكي "خراب الجير" شمال شرق سوريا، برشقة صاروخية، وأصابت أهدافها بشكل مباشر".وكانت قد أفادت مصادر إعلامية، بوقوع سلسلة انفجارات هزت القاعدة الأمريكية في قرية خراب بريف اليعربية شرقي سوريا.