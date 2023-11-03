العراق يوجه دعوة لألمانيا حول فلسطين

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يتلقّى اتصالاً هاتفياً من المستشار الألماني••••••••••تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من المستشار الألماني السيد أولاف شولتز، جرى خلاله التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر التطوّرات في المنطقة.وأشار السيد السوداني، خلال الاتصال، إلى أهمية تعزيز الشراكة بين العراق وألمانيا، مؤكداً الرغبة في المضيّ بها وفق المصالح المشتركة وتوسعة آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والألماني.وجدد سيادته موقف العراق الواضح والمبدئي من القضية الفلسطينية، ومن العدوان الصهيوني على الأراضي المحتّلة والشعب الفلسطيني، ومن الفظائع التي تُرتكب بحقّه على أرضه التاريخية.ودعا السيد السوداني المستشار الألماني إلى أن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً واضحاً لإدانة الانتهاكات، والجرائم ضد الإنسانية التي تطال الشعب الفلسطيني الأعزل والمحاصر على أرضه، الذي يواجه مأساة إنسانية شجبها العالم بأسره، مبيناً أن أحداث غزّة باتت تمثّل اليوم اختباراً أخلاقياً للمجتمع الدولي والقوى العظمى، وتضعها أمام مسؤولياتها القانونية والإنسانية.من جانبه، بيّن السيد شولتز، خلال الاتصال، أن بلاده تعمل من أجل وقف إطلاق النار، واستعدادها للإسهام في إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكداً حرص ألمانيا على استمرار التواصل والحوار من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة وترسيخ الاستقرار في المنطقة.•••••المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء3-تشرين الثاني-2023