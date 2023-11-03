طائرات أميركية فوق غزة.. البنتاغون يكشف السبب

وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر في بيان: "دعما لجهود الافراج عن الرهائن، تحلق مسيرات اميركية غير مسلحة فوق غزة وتقدم نصائح ومساعدة الى شريكنا الاسرائيلي".واضاف ان "هذه المسيرات بدأت التحليق بعد هجوم حماس على اسرائيل في السابع من تشرين الاول (اكتوبر)".