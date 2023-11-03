إسرائيل ترتكب مجزرة جديدة في فلسطين

وقالت مصادر فلسطينية، إن المجزرة الجديدة نجم عنها استشهاد أكثر من 20 فلسطينيا وعشرات الجرحى من النازحين الذين لجأوا إلى مدرسة أسامة بن زيد في منطقة الصفطاوي.وجراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، لجأ أكثر من 600 ألف فلسطيني إلى مؤسسات تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أهمها مدارس.