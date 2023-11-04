اعتقال 52 ناشطاً توجهوا لمجلس الشيوخ الأميركي للمطالبة بوقف إطلاق النار بغزة

وفي وقت سابق، نشر نشطاء حركة Codepink المناهضة للحرب تقريراً عن هذا العمل. وأشار التقرير إلى أن النشطاء جاؤوا حاملين الأعلام الفلسطينية إلى مكاتب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي.وأضافت الصحيفة: "تم اعتقال 52 شخصاً خلال ذلك. وتم اتهامهم بتنظيم احتجاجات غير قانونية في حرم الكابيتول".