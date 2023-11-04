أحدهما باسم "الإمام علي".. الجيش الإسرائيلي يُدمر مسجدين في غزة

وذكرت وسائل اعلام عربية، أن "غارة للاحتلال دمرت مسجد الإمام علي بن أبي طالب ومنزلاً بجواره في شارع 8 جنوب مدينة غزة".وأضافت، أن "إسرائيل كذلك أقدمت على تدمير مسجد (الاستجابة)، بعد قصف مسجد علي بن أبي طالب، بساعتين".وتواصل الغارات الإسرائيلية المكثفة بقصف وضرب عدة مناطق في قطاع غزة.ودخلت الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة بأعقاب الهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يومها الـ28.