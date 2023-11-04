قافلتا مساعدات جديدة في طريقهما من مصر الى غزة

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، يوم الخميس الماضي، دخول 102 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من معبر رفح الحدودي مع مصر.ووصلت أمس الجمعة طائرتا مساعدات روسية إلى مطار العريش الدولي في مصر تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة، محملة بـ28 طنا من المستلزمات الطبية.وتمنع إسرائيل إدخال الوقود إلى قطاع غزة، لاعتقادها أنه "منتج عالي الخطورة ويمكن تحويله للأغراض العسكرية".