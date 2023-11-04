لمناقشة هذه الملفات.. اجتماع عربي مع بلينكن بشأن غزة اليوم

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في منشور عبر منصة "x"، إن وزراء خارجية خمس دول عربية سيجتمعون اليوم السبت في "موقف عربي موحد" في عمّان مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين للتأكيد على "ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية، وأولوية دخول المساعدات، ومنع التهجير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل".ويواصل جيش الكيان الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط، وبلغت حصيلة ضحايا القصف منذ 7 تشرين الأول، 9227 من بينهم 3826 طفلاً، بالإضافة إلى 23516 مصاباً.يشار إلى أن بلينكن وصل، أمس الجمعة، إلى الأردن بعد زيارة استغرقت أكثر من 10 ساعات، إلى الكيان الإسرائيلي.