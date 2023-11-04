حزب الله يعلن استهداف 5 مواقع "إسرائيلية"

وذكر الحزب في بيان: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في أوقات متزامنة من قبل ظهر يوم السبت 04-11-2023 ‏بالصواريخ والأسلحة المناسبة عددًا من مواقع جيش الاحتلال الصهيوني وهي: موقع جل العلام، ‏الجرداح، حدب البستان، المالكية والمطلة، وحقّقوا فيها إصابات مباشرة إضافة إلى تدمير ‏التجهيزات الفنية والتقنية. "وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم السبت، أنه استهدف مجموعتين حاولتا إطلاق النار من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أنه دمر نقطة مراقبة لحزب الله.