إيران تهدد إسرائيل: ستدفنون إذا تدخلنا

وقال السفير الإيراني في أذربيجان عباس موسوي، إنه "إذا تدخلت إيران في يوم ما، فسيدفن الصهاينة في البحر الأبيض المتوسط بدلا من نهر النيل".وأضاف، أنه "لا مهرب أمامهم وقد انقلب كل العالم ضدهم الآن".