وجبة ثالثة.. العراق يمد فلسطين بمساعدات جديدة

وقال رسول في بيان، إنه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة المحاصر، تم إرسال وجبة ثالثة محملة بـ 11 طن من المساعدات الإنسانية والطبية المقدمة من الشعب العراقي من خلال اللجنة المشكلة بتوجيه من قبل رئيس الوزراء المعنية باستلام المساعدات".