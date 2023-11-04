عبور 50 شاحنة جديدة محملة بالمساعدات معبر رفح

عبرت 50 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية من معبر رفح المصري باتجاه معبر العوجة، اليوم السبت، تمهيدا لدخولها الى قطاع غزة.



وأشارت مصادر مصرية، إلى أن هذه هي الدفعة رقم 13 من المساعدات الإنسانية المرسلة إلى القطاع، حيث بلغ إجمالي شاحنات المساعدات التي تسلمها الهلال الأحمر الفلسطيني 421، تحتوي على أغذية ومياه وأدوية ومستلزمات طبية، بينما لم يسمح بإدخال الوقود إلى القطاع حتى الآن.

ومن المرتقب وصول قافلة مساعدات إنسانية مصرية جديدة إلى العريش اليوم، مقدمة من بنك الطعام المصري، تضم 120 شاحنة محملة بنحو ألفي طن من المواد الغذائية تكفي قرابة 150 ألف أسرة.

ويستمر فتح معبر رفح في الاتجاه القادم من غزة إلى مصر لليوم الرابع على التوالي لإجلاء الجرحى ومزدوجي الجنسية، حيث تم توزيع أكثر من 80 جريحا فلسطينيا بين مستشفيات شمالي سيناء وبورسعيد والقاهرة لتقديم الرعاية الطبية لهم.