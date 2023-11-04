في باريس.. تظاهرات لنصرة غزة والتنديد بالقصف الإسرائيلي

وكانت منظمات وجمعيات وأحزاب يسارية قد دعت إلى مظاهرة حاشدة في فرنسا اليوم السبت دعما لفلسطين ووقف الحرب.كما شهدت ساحة الجمهورية بباريس أمس تجمع مئات الأشخاص في التعبير عن دعمهم للفلسطينيين، و"تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبين الحكومة بالتدخل لوقف إطلاق النار".وتشهد الكثير من دول العالم تظاهرات كبيرة نصرة لأهل غزة.