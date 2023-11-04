ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9500 بينهم 3900 طفل و2509 نساء.



كما قال المكتب إن 150 شخصا من الكوادر الطبية و46 صحفيا استشهدوا، وخرج 16 مستشفى عن الخدمة.



ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.