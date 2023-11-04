صدامات بين متظاهرين والشرطة أمام مقر نتنياهو

اندلعت صدامات بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية، أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في "القدس الغربية".



وفي تل أبيب، خرجت مظاهرات لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بالعمل على الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.