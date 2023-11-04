"مجزرة جديدة".. قصف إسرائيلي يستهدف مخيم جباليا

استهدف قصف إسرائيلي، مساء السبت، مخيم جباليا في مدينة غزة.

وقال موقع "الجزيرة نت"، إن "قصفا إسرائيليا استهدف بمجزرة جديدة منطقة سكنية في مخيم جباليا شمال شرق مدينة غزة".

ويتعرض قطاع غزة المحاصر من سنوات طويلة، لقصف إسرائيلي كثيف منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، أسفر عن آلاف الضحايا من الفلسطينيين.

وأطلقت حركة حماس، في (7 تشرين الأول 2023) عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين.