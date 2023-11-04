دوي صافرات الإنذار في تل أبيب ومطار بن غوريون

دوت صافرات الإنذار، مساء السبت، في تل أبيب وضواحيها واللد والرملة وفي محيط مطار بن غوريون.

وقال موقع "روسيا اليوم"، إن "أصوات انفجارات سمع في ريشون لتسيون جنوب تل أبيب".



وأضاف أنه "تم استهداف تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة، وأشار إلى أن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب وضواحيها واللد والرملة وفي محيط مطار بن غوريون.