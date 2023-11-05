صور للأقمار الصناعية توثق حجم الدمار الذي لحق بشمال غزة



السومرية نيوز - دوليات



كشف تحليل أجرته صحيفة The Guardian البريطانية للقطات الأقمار الصناعية من شمال قطاع غزة، عقب الغارات المكثفة التي تعرض لها، عن رصد أكثر من 1,000 حفرة انفجار ظاهرة من الفضاء داخل مساحة تبلغ 10 كيلومترات مربعة تقريباً.

وقد تعرضت منطقة تضم مجموعة من المباني السكنية ويبلغ عرضها نحو نصف كيلومتر للقصف بشدة، لدرجة أنها تحتوي اليوم على نحو 100 حفرة انفجار يصل عرض بعضها إلى 45 قدماً (13.9م).





وأسفر القصف عن خروج مستشفى وثلاث مدارس من الخدمة في المنطقة على الأقل، وذلك بسبب قصف المناطق المجاورة لها على ما يبدو. بينما تعرضت مبانٍ أخرى للتسوية بالأرض تماماً وتحولت إلى أنقاض في الصورة، التي جرى التقاطها يوم الـ30 من أكتوبر/تشرين الأول.



وقالت "إسرائيل" إنها أسقطت أكثر من 8,000 قذيفة على غزة حتى الآن، وأصابت أكثر من 12,000 هدف خلال الحرب التي شنّتها رداً على هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. يُذكر أن هذه الأرقام تتجاوز حجم الذخيرة التي استخدمتها الولايات المتحدة خلال عامٍ كامل من عملياتها في أفغانستان. وأسفر القصف عن خروج مستشفى وثلاث مدارس من الخدمة في المنطقة على الأقل، وذلك بسبب قصف المناطق المجاورة لها على ما يبدو. بينما تعرضت مبانٍ أخرى للتسوية بالأرض تماماً وتحولت إلى أنقاض في الصورة، التي جرى التقاطها يوم الـ30 من أكتوبر/تشرين الأول.وقالت "إسرائيل" إنها أسقطت أكثر من 8,000 قذيفة على غزة حتى الآن، وأصابت أكثر من 12,000 هدف خلال الحرب التي شنّتها رداً على هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. يُذكر أن هذه الأرقام تتجاوز حجم الذخيرة التي استخدمتها الولايات المتحدة خلال عامٍ كامل من عملياتها في أفغانستان.



وأسفر ذلك القصف عن مقتل أكثر من 9,000 شخص حتى الآن بحسب وزارة الصحة في غزة.



كما أن عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة حتى الآن (أكثر من 3,700 طفل) تجاوز عدد الأطفال الذين يُقتلون في مناطق الصراع حول العالم سنوياً منذ 2019، وذلك بحسب منظمة Save the Children.



وتضررت أكثر من 200 مدرسة بسبب القصف (نحو 40% من مدارس قطاع غزة)، فيما كانت الأضرار جسيمة للغاية داخل 40 مدرسة منها تقريباً بحسب اليونيسف. وأسفر ذلك القصف عن مقتل أكثر من 9,000 شخص حتى الآن بحسب وزارة الصحة في غزة.كما أن عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة حتى الآن (أكثر من 3,700 طفل) تجاوز عدد الأطفال الذين يُقتلون في مناطق الصراع حول العالم سنوياً منذ 2019، وذلك بحسب منظمة Save the Children.وتضررت أكثر من 200 مدرسة بسبب القصف (نحو 40% من مدارس قطاع غزة)، فيما كانت الأضرار جسيمة للغاية داخل 40 مدرسة منها تقريباً بحسب اليونيسف.