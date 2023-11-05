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اغتالت سليماني والمهندس.. ما هي مسيّرة "أم كيو-9 ريبر" الموجودة فوق غزة؟

الساحة الفلسطينية

2023-11-05 | 02:03
اغتالت سليماني والمهندس.. ما هي مسيّرة &quot;أم كيو-9 ريبر&quot; الموجودة فوق غزة؟
المصدر:
عربي بوست
3,693 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

كانت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر داعمٍ لحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي وصل عدد ضحاياها في يومها التاسع والعشرين إلى أكثر من 9 آلاف شهيد.

هذا الدعم الأمريكي غير المسبوق، أخذ بُعداً آخر حين اعترف في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مسؤولون أمريكيون بأنّ عدة طائرات أمريكية من دون طيار من طراز "أم كيو-9 ريبر" تحلق فوق قطاع غزة لساعاتٍ طويلة يومياً من أجل كشف أماكن الأسرى المحتجزين عند المقاومة الفلسطينية، فما هي هذه الطائرات، وما مميزاتها؟

ما خصائص طائرة "أم كيو-9 ريبر"؟
وفقاً لـ رويترز، يمكن للطائرة من دون طيار من طراز "أم كيو-9 ريبر"، التحليق على ارتفاعات حوالي 50 ألف قدم لأكثر من 27 ساعة، وجمع المعلومات الاستخبارية بكاميرات وأجهزة استشعار ورادارات متطورة.

يبلغ طول جناحيها 66 قدماً، وتعمل بمحرك هانيويل (HON.O)، ويمكنها حمل 3900 رطل من الوقود وتبلغ سرعتها القصوى 240 كم/ساعة.

ويمكن تجهيز طائرة "أم كيو-9 ريبر"، التي دخلت الخدمة مع القوات الجوية الأمريكية قبل 16 عاماً، بأسلحة مثل صواريخ جو-أرض.

وعلاوةً على القوات الجوية الأمريكية تم اقتناء طائرات MQ-9 من قبل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، ووكالة ناسا، والقوات الجوية الملكية البريطانية، والقوات الجوية الإيطالية، والقوات الجوية الفرنسية، والقوات الجوية الإسبانية.

ما مميزاتها؟
تُعد الطائرات من دون طيار عموماً أقل تكلفة من الطائرات المأهولة ذات القدرات المماثلة، كما أنها أكثر أماناً للمشغلين؛ لأنها لا تتطلب طياراً، ويمكن التحكم بها عن بُعد.

ويمكن للطائرات MQ-9 التحليق لساعات طويلة لجمع المعلومات الاستخبارية. وتبلغ تكلفتها حوالي 3500 دولار لكل ساعة طيران، مقارنة بحوالي 8000 دولار لكل ساعة طيران لتشغيل طائرة F-16، على سبيل المثال، وفقاً لشركة General Atomics.

وبحسب القوات الجوية الأمريكية، تبلغ تكلفة 4 طائرات من طراز MQ-9 مزودة بأجهزة استشعار ومحطة تحكم أرضية ووصلة عبر الأقمار الصناعية، حوالي 56.5 مليون دولار.

أسقطت عدة مرات وأكبر إنجازاتها اغتيال قاسم سليماني
لا تُعدّ طائرة MQ-9 الأمريكية من دون طيار، ذات سيرة جيدة، فأكبر إنجازٍ لهذه الطائرة كان تنفيذ عملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضواحي مطار بغداد الدولي في 2 يناير/كانون الثاني 2020.

وفقاً لموقع skynewsarabia، تعرضت هذه الطائرة لعدة حوادث سقوط، أبرزها حين أسقطت إيران طائرة من نوع إم كيو 4 في 20 يونيو/حزيران 2019، فوق منطقة مضيق هرمز في الخليج.

كما قامت طائرتان روسيتان من طراز سو-27 باعتراض طائرة أم كيو-9 كانت تعمل داخل المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود، ما جعل القوات الأمريكية تضطر إلى إسقاط الأخيرة في المياه الدولية.

بحسب القيادة المركزية الأمريكية، فقد الجيش إحدى مسيّراته من ذات الطراز عندما جرى إسقاطها في 2019 فوق اليمن بصاروخ أرض-جو أطلقه الحوثيون.

وأفادت تقارير إعلامية عن تحطم طائرة أم كيو – 9 في ليبيا عام 2022، إضافةً إلى سقوط مسيّرة من ذات الطراز خلال تدريب في رومانيا في وقت سابق من 2022.

ماذا كانت تفعل طائرة MQ-9 فوق أجواء غزة؟
ويقول المسؤولون إن الرحلات الجوية هناك كانت غير مسلحة، واستخدمت أجهزة استشعار على متن الطائرة للبحث عن الرهائن. يمكن للطائرة أن تحمل كاميرات عالية الطاقة، بما في ذلك تلك التي يمكنها اكتشاف الحرارة أو العمل مع القليل من الضوء المرئي أو عدم وجوده على الإطلاق.

وبحسب التقارير، فقد تم استخدام ما لا يقل عن 6 طائرات، وتركزت مسارات طيرانها على جنوب غزة.

وقال مسؤولون إنه يُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تحلق فيها طائرات أمريكية من دون طيار فوق غزة.

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