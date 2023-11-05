وزير إسرائيلي يتحدث عن "احتمال إلقاء قنبلة ذرية على غزة"

وردا على سؤال في مقابلة مع راديو "كول بيراما" عما "إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على القطاع"، قال وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو: "هذا أحد الاحتمالات"، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وترد إسرائيل على هجوم حماس منذ نحو شهر بقصف متواصل على غزة، أسفر عن مقتل نحو 9500 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق آخر حصيلة لسلطات القطاع الصحية.وينتمي إلياهو إلى حزب "القوة اليهودية"، الذي ينتمي إليه أيضا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وهو الحزب الذي يؤيد بناء المستوطنات واستعادة السيطرة على أراضي القطاع.وعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على تصريحات وزير التراث، قائلا إن كلامه "منفصل عن الواقع".من جانبه، شن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، هجوما حادا على إلياهو، قائلا إن تصريحه "صادم ومجنون وصدر عن وزير غير مسؤول".وتابع: "وجود المتطرفين في الحكومة يعرضنا للخطر، وعلى نتانياهو إقالة وزير التراث".