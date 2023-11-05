بلينكن يصل رام الله ويجتمع بمحمود عباس

وذكر موقع "الحرة"، أن "بلينكن بدأ اجتماعه مع عباس في رام الله بالضفة الغربية"، دون أن تتوفر تفاصيل أخرى.وهذه هي الجولة الثانية لوزير الخارجية الأميركي في الشرق الأوسط منذ تجدد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، المستمر منذ عقود. وتشمل الرحلة أيضا زيارة إلى تركيا.واجتمع بلينكن، السبت، في العاصمة الأردنية عمّان، مع وزراء خارجية عرب، والذين حثوا واشنطن على "إقناع إسرائيل بالموافقة على وقف إطلاق النار".لكن بلينكن رفض الفكرة، قائلا إن هذا "لن يؤدي إلا إلى السماح لحركة حماس بإعادة تجميع صفوفها وتكرار الهجوم على إسرائيل"، على غرار ما حدث في السابع من أكتوبر الماضي.واقترحت واشنطن هدنة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية ومغادرة قطاع غزة المكتظ بالسكان. ورفض رئيس الوزراء، الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ذلك، عندما التقى مع بلينكن، الجمعة، في تل أبيب.