30 يوما ومئات المجازر.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة في تصريح صحافي، إن "الاحتلال الإسرائيلي يمارس حرب إبادة وتطهيرا عرقيا منذ 30 يوما على الحرب في غزة".وأضاف أن "الاحتلال ارتكب 24 مجزرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية راح ضحيتها 243 شهيدا"، مناشدا "كل الأطراف بضرورة توفير ممر آمن لتدفق المساعدات بما فيها الوقود".ولفت الى انه "لا توجد ممرات آمنة وهي كذبة والاحتلال يستخدمها للانقضاض على أبناء شعبنا"، مؤكدا أنه "ولليوم الثالث على التوالي لم نتمكن من إخراج الجرحى إلى مستشفيات مصر بسبب القصف الكثيف".واكد أن "الاحتلال يتعمد استهداف سيارات الإسعاف ما يمنعنا من نقل الجرحى للحدود المصرية".