وقالت الوزارة في بيان لها أن "التصريحات تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية".وأضافت الوزارة أن "عدم إقالة الوزير من الحكومة فورا والاكتفاء بتجميد عضويته تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الانسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية".وفي وقت سابق اليوم قال وزير إسرائيلي يميني، إن "أحد خيارات إسرائيل في الحرب على غزة، هو إسقاط قنبلة ذرية" على القطاع الفلسطيني.