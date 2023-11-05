وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني،: "نصيحتنا للأميركيين هي أن يوقفوا الحرب في غزة فورا ويطبقوا وقف إطلاق النار".وأضاف، "وإلا فسيتعرضون لضربة شديدة".ويوم أمس السبت، قال السفير الإيراني في أذربيجان عباس موسوي، إنه "إذا تدخلت إيران في يوم ما (بحرب غزة)، فسيدفن الصهاينة في البحر الأبيض المتوسط بدلا من نهر النيل".