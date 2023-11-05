نتنياهو يضع شرطاً لوقف إطلاق النار في غزة

وأكد نتنياهو أنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بدون أن تتم استعادة مخطوفينا. نقول ذلك لأعدائنا ولأصدقائنا على حد سواء. سنستمر في القتال حتى ننتصر على حماس".وأضاف: "ليس لدينا بديل. أعتقد أننا جميعا نفهم ذلك اليوم"، كما قال للجنود في قاعدة جوية: "أشكركم. لقد أخطأ أعداؤنا فينا، لقد وقفنا معا وسنقاتل الآن جنبا إلى جنب".وفي وقت سابق، أعلن عضو المكتب السياسي في "حماس" غازي حمد، أن الحركة على استعداد لإطلاق سراح 240 أسيرا إسرائيليا مقابل إطلاق سراح كل المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ30 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.