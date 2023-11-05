من طهران.. هنية يؤكد ضرورة التحرك لدعم أهالي غزة

واستقبل المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، هنية في طهران اليوم الأحد.وقدم هنية خلال اللقاء، بحسب مصادر إيرانية، شرحا مفصلا عن "المجازر التي ترتكبتها إسرائيل في قطاع غزة"، مضيفة أن خامنئي أشاد بصبر وصمود الشعب الفلسطيني، مؤكدا دعم بلاده للفلسطينيين.كما حمّل أمريكا وبعض الدول الغربية مسؤولية المجازر في القطاع بدعمها المباشر لإسرائيل.وشدد علي "ضرورة التحرك الجاد والعملي للدول الإسلامية والمجتمع الدولي لدعم أهالي غزة ووقف العدوان".