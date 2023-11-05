البيت الأبيض يكشف عن عدد الأمريكيين الذين غادروا غزة

وقال جوناثان فاينر أحد مستشاري الأمن القومي في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" إنه "خلال الأيام القليلة الماضية، وعبر مفاوضات مكثفة مع كل الأطراف المعنية بالنزاع، تمكنا من إجلاء أكثر من 300 أميركي أو مقيم دائم بشكل قانوني وأفراد عائلاتهم".وأوضح أن "الولايات المتحدة تعتبر أنه لا يزال هناك عدد من الأميركيين داخل غزة".اضاف فاينر: "من الواضح أن هذه أولوية رئيسية وسنواصل العمل عليها حتى يتمكن كل أميركي يريد المغادرة من القيام بذلك".وتم فتح معبر رفح بين غزة ومصر، الأربعاء، بعد أسابيع من الحرب، ما أتاح مغادرة عدد من الفلسطينيين المصابين وحاملي الجنسيات المزدوجة.وأعلنت مصر أنها تستعد لاستقبال 7 آلاف أجنبي ضمن عملية الإجلاء من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، لكن حكومة حماس علقت إجلاء الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة إلى مصر بسبب رفض إسرائيل نقل جرحى فلسطينيين إلى مستشفيات مصرية، بحسب ما قال مصدر مسؤول في هيئة المعابر لوكالة فرانس برس السبت.