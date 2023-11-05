غزة.. قصف كثيف وانقطاع الاتصالات والإنترنت

شهد قطاع غزة، مساء اليوم السبت، انقطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت.

وتزامن الانقطاع، بحسب موقع "الجزيرة نت"، مع تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع.

ويتعرض قطاع غزة المحاصر من سنوات طويلة، لقصف إسرائيلي كثيف منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، أسفر عن آلاف الضحايا من الفلسطينيين.

وأطلقت حركة حماس، في (7 تشرين الأول 2023) عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين.