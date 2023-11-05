حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي في غزة

كشفت مصادر طبية تابعة لحركة "حماس"، مساء اليوم الأحد، عن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأفادت المصادر بـ"استشهاد 9770 فلسطينيا بينهم 4008 أطفال في الضربات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر".

ويتعرض قطاع غزة المحاصر من سنوات طويلة، لقصف إسرائيلي كثيف منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، أسفر عن آلاف الضحايا من الفلسطينيين.

وأطلقت حركة حماس، في (7 تشرين الأول 2023) عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين.