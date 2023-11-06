جواً.. دولة عربية تعلن إنزال مساعدات طبية "عاجلة" في غزة

وقال عبد الله الثاني على منصة إكس (تويتر سابقا) "تمكن سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة".وأضاف: "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة".