إيران تدعو لاتخاذ إجراءات فورية لنزع سلاح "إسرائيل"

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان، في منشور له على "اكس" ان تصريحات وزير إسرائيلي حول استخدام قنبلة نووية تظهر الفشل الحقيقي للكيان أمام المقاومة.وأضاف، يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ إجراءات فورية لنزع سلاح هذا الكيان الهمجي والفصل العنصري. اليوم قبل الغد.وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن المسؤولية الكاملة عن هذه الإبادة الجماعية تقع على عاتق البيت الأبيض.وكان وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو قد قال إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن.وأضاف أن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض، وعلى إسرائيل إعادة إقامة المستوطنات فيه، ورأى أن للحرب أثمانا بالنسبة لمن وصفهم بـ”المختطفين” الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.