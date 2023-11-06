"الأونروا" تعلن تضرر 48 من مواقعها في قطاع غزة

وأفادت الوكالة بأن 1.5 مليون من سكان غزة قد نزحوا، نصفهم تقريبا يحتمون في منشآتها.وتقول الوكالة الأممية إن ملاجئها أصبحت مكتظة بشكل متزايد، وإن منشآتها الموجودة في جنوب القطاع، لم تعد قادرة على استيعاب نازحين جدد، مضيفة أن العديد من النازحين ينامون في الشوارع بالقرب من مرافق الأونروا.وكان الكيان الاسرائيلي قد أعلن شمال قطاع غزة منطقة إخلاء، وطالب السكان بالتوجه إلى الجنوب.جدير بالذكر أن أكثر من 50% من الوحدات السكنية في غزة قد دمرت ونزح 70% من سكانها، بالإضافة إلى توقف 16 من أصل 35 مستشفى في القطاع.