إسرائيل: المساعدات التي أنزلها الأردن جوا في غزة كانت بتنسيق كامل معنا

وقال المتحدث الإسرائيلي إن "طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني، أسقطت معدات طبية ومنتجات غذائية إلى المستشفى الأردني في غزة".ولفت إلى أنه "سيستخدم طاقم المستشفى والمرضى هذه المعدات".وكان مسؤول إسرائيلي قد صرح لموقع "أكسيوس"، اليوم الإثنين، بأن عملية الإنزال الجوي الأردنية، "تمت بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي".ولم يؤكد الجانب الأردني وجود تنسيق مع إسرائيل بشأن هذه المساعدات.وكان ملك الأردن، عبد الله الثاني، قد أعلن، في وقت سابق عن إنزال "مساعدات طبية عاجلة" جوا في غزة، مخصصة لمستشفى ميداني أردني.وكتب الملك على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة، من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة"، مضيفا: "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة".