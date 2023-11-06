اعتقال عهد التميمي بسبب "منشور على إنستغرام"

بينما قال موقع "واينت" الإسرائيلي إن اعتقال عهد التميمي، جاء بسبب منشور كتبته منذ نحو أسبوع، على حسابها بموقع "إنستغرام" هددت فيه المستوطنين في الضفة الغربية. وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن القوات الإسرائيلية عاثت خراباً بمنزل عهد قبيل اعتقالها.عهد التميمي، التي تبلغ من العمر 22 عاماً، هي ناشطة فلسطينية من مواليد قرية النبي صالح، برزت إعلامياً منذ كانت طفلة، أثناء تحديها لجنود الاحتلال الإسرائيلي الذين اعتدوا عليها وعلى والدتها ناريمان التميمي في مسيرة سلمية مناهضة للاستيطان في قرية النبي صالح، في أغسطس/آب 2012.من جهة أخرى، اقتحمت القوات الإسرائيلية المنطقة الشرقية من مدينة نابلس في الضفة الغربية، ومخيم شعفاط بالقدس المحتلة، وشنت حملة مداهمات واعتقالات.حيث قالت وسائل إعلام فلسطينية إن حملة الاعتقالات والمداهمات الواسعة في عناتا ومخيم شعفاط، التي شنتها القوات الإسرائيلية، فجر الإثنين، طالت قرابة 20 منزلاً، وتم اعتقال عدد من المواطنين من بينهم القيادي في فتح رأفت عليان، اعتقل من بلدة عناتا، وكان مشاركاً عبر مداخلة تلفزيونية حين اقتحم الجيش منزله واعتقله.