أمر بإخلاء مستوطنة "إسرائيلية" بسبب قصف من لبنان

جاء ذلك، بعدما أصدر حزب الله اللبناني مساء أمس الأحد، بيانا أعلن فيه استهداف "كريات ‏شمونة" في المنطقة الشمالية الإسرائيلية الواقعة على الحدود بعدد من صواريخ "غراد-كاتيوشا".وأكدت البلدية على السكان إخلاء المنطقة بعدما تجدد القصف عليها من جنوب لبنان.وكانت وسائل إعلام عبرية قد كشفت صباح الاثنين، أن الصواريخ التي أطلقها "حزب الله" على كريات شمونة لم تُستخدم منذ بداية الحرب على غزة.وتحدثت أيضاً عن إطلاق 10 صواريخ من لبنان تجاه كريات شمونة والمطلة، وذلك ردا على استهداف سيارة مدنية.في حين أشارت وسائل إعلام لبنانية محلية إلى أن القبة الحديدية فشلت في اعتراض الصواريخ التي سقطت على المستوطنة الإسرائيلية.