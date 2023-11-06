"أبو عبيدة" يعلن تدمير 27 آلية عسكرية إسرائيلية

قال الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة مساء اليوم الاثنين، إنهم دمروا 27 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.



وأضاف أبو عبيدة في بيان مقتضب أن الكتائب دكت القوات الإسرائيلية المتوغلة بعشرات قذائف الهاون.



وأكد أن عناصر "القسام" التحموا في اشتباكات مباشرة مع القوات الإسرائيلية وأوقعوا فيها خسائر محققة.

وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أنها دمرت 6 دبابات إسرائيلية في هجمة واحدة بقذيفة "الياسين 105".



