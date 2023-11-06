مسؤولون امميون يطالبون بوقف إطلاق النار بغزة: طفح الكيل

يأتي ذلك عقب إعلان سلطات الصحة في قطاع غزة أن عدد قتلى الضربات الإسرائيلية تجاوز الآن 10 آلاف.وقال رؤساء الهيئات، في بيان مشترك: "السكان كلهم تحت حصار ويتعرضون للهجوم، محرومون من الوصول للمستلزمات الأساسية للحياة، ويتم قصفهم في المنازل والملاجئ والمستشفيات وأماكن العبادة، هذا أمر غير مقبول".وأكدوا الحاجة "إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، مر 30 يومًا، يجب أن يتوقف هذا الآن"، وفقًا للبيان الذي وقعه 18 شخصًا، من بينهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، ومدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، ومنسق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث.