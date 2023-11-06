غوتيريش: غزة أصبحت مقبرة للاطفال

وقال غوتيريش في كلمة من نيويورك، أن "المساعدات التي تدخل قطاع غزة لا تكفي الحاجة".كذلك عبّر عن قلقه من "اتساع الصراع الدائر إلى مناطق اخرى في العراق وسوريا، ومناطق اخرى في الضفة الغربية".وأكد على "ضرورة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع".